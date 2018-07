Obama alerta contra aumento da violência em Gaza

"Israel tem todo o direito de esperar que não haja mísseis disparados em seu território", disse Obama em Bangcoc, no início de sua viagem pela Ásia. "Se conseguirmos isso sem aumentar a atividade militar em Gaza, é preferível", acrescentou. "Não é apenas preferível para as pessoas de Gaza, mas também para israelenses, pois os soldados do país estão em Gaza e sob o risco de serem mortos ou feridos." As informações são da Associated Press.