Obama amplia pacote de ajuda militar a Israel Com o seu adversário republicano Mitt Romney a caminho de Jerusalém para se reunir com autoridades israelenses, o presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou ontem um pacote de US$ 70 milhões de ajuda militar extra para Israel. "Esse é um programa importante para garantir a segurança das famílias israelenses e ajuda a prevenir ataques de mísseis dentro do território de Israel", afirmou.