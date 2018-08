Obama anuncia apoio a candidatos democratas para eleições legislativas

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) anunciou nesta quarta-feira, 1º, sua primeira lista de apoio a candidatos democratas que concorrerão nas eleições legislativas de novembro pelo Partido Democrata.

"Hoje me orgulha respaldar uma variedade tão ampla e impressionante de candidatos democratas: líderes tão diversos, patriotas e de grande coração, como o país que representam", indicou Obama em sua conta do Twitter.

Today I’m proud to endorse such a wide and impressive array of Democratic candidates – leaders as diverse, patriotic, and big-hearted as the America they’re running to represent: pic.twitter.com/gWzalQhFas — Barack Obama (@BarackObama) 1 de agosto de 2018