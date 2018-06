Obama anuncia John Kerry como secretário de Estado dos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, indicou nesta sexta-feira, 21, o senador John Kerry para ser secretário de Estado no lugar de Hillary Clinton, tomando a primeira medida importante na reformulação da equipe de segurança nacional às vésperas do início de seu segundo mandato. "Tenho orgulho de anunciar minha escolha para o próximo secretário de Estado da América, John Kerry", disse Obama.

Presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado e candidato à Presidência pelo Partido Democrata em 2004, Kerry vinha sendo cotado para se tornar o principal diplomata dos EUA depois que a embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas (ONU), Susan Rice, retirou seu nome da consideração na semana passada.

Durante a indicação, Obama afirmou que a carreira política de Kerry lhe deu respeito. Acredita-se que o democrata de Massachusetts obtenha facilmente a confirmação de seus colegas no Senado.

Kerry, forte apoiador de Obama conhecido por ter cobiçado por muito tempo o posto de secretário de Estado, assumirá depois de Hillary Clinton, considerada com frequência a integrante mais popular do ministério do presidente. Mas ele também terá de recolher os cacos depois que um inquérito oficial descobriu falhas graves de segurança do Departamento de Estado no ataque de 11 de setembro contra o consulado norte-americano em Benghazi, na Líbia.

A indicação de Kerry segue-se a uma tempestade política que envolveu Rice, considerada como a favorita inicial para o cargo, criticada duramente pelos republicanos por seu desempenho nas explicações iniciais do governo sobre o ataque em Benghazi.

Com informações da Reuters