Obama anuncia mais US$ 70 milhões em ajuda a Israel O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta sexta-feira que está liberando um pacote adicional de US$ 70 milhões em ajuda militar a Israel, em uma medida já anunciada que parece ser tomada no momento em que o adversário político do mandatário, o republicano Mitt Romney, se prepara para visitar Israel no final de semana. Obama assinou a lei no Salão Oval da Casa Branca.