Obama anuncia na 3ª plano contra mudanças climáticas

Obama afirmou que vai estabelecer sua visão sobre a redução nas emissões de gás carbônico, preparando os EUA para os efeitos das mudanças climáticas e liderando outras nações nesse esforço global. O presidente norte-americano deixou claro que nenhuma medida isolada será capaz de reverter as mudanças climáticas e disse que os cientistas precisam desenvolver novos combustíveis e fontes de energia. Enquanto isso, os trabalhadores devem ser preparar para uma economia baseada em energia limpa.

O líder norte-americano não deu detalhes sobre sua proposta, mas aliados afirmam que as medidas vão incluir fontes renováveis de energia e equipamentos e prédios com consumo mais eficiente. A proposta também deve prever que a Agência de Proteção Ambiental use seu poder para regular a emissão de gases causadores do efeito estufa por parte de usinas de energia movidas a carvão. Fonte: Dow Jones Newswires.