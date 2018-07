Obama anuncia saída total do Iraque

O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou ontem o fim da guerra do Iraque. Depois de amargar a perda de 4.497 militares e de US$ 1 trilhão nos oito anos de combate, as tropas americanas deixarão o país até o fim de dezembro, como previsto no calendário traçado pela Casa Branca em 2008.

A segurança interna do Iraque, abalada por recentes ataques de grupos radicais religiosos e étnicos, passará a ser responsabilidade exclusiva do governo do primeiro-ministro Nuri al-Maliki.

"Nos próximos dois meses, nossas tropas no Iraque, milhares de soldados, empacotarão suas coisas e embarcarão numa jornada para casa. Eles estarão definitivamente em casa no final do ano", declarou Obama, referindo-se a um contingente de 3.000 militares americanos. "Após quase nove anos, a guerra dos EUA no Iraque terminará."

O anúncio deu-se depois de uma conversa por telefone entre Obama e Al-Maliki. Com a iniciativa, a Casa Branca cumpre uma promessa da campanha eleitoral de Obama, agora empenhado em reeleger-se em 2012, e corresponde parcialmente à pressão para enxugar os gastos públicos dos EUA. A decisão culmina uma sequência de sucessos do governo Obama no campo da Segurança Nacional, iniciada com a execução do líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, em maio.

"Quando tomei posse (em janeiro de 2009), cerca de 180 mil soldados estavam nas guerras no Iraque e no Afeganistão. No fim deste ano, esse número será cortado pela metade. E não se enganem: (o contingente) vai continuar a diminuir", afirmou.

Assim que Obama encerrou o anúncio, a retirada do Iraque transformou-se em munição eleitoral e acentuou o desafio da Casa Branca de induzir a economia a criar mais postos de trabalho. O pré-candidato favorito do Partido Republicano para a eleição presidencial, Mitt Romney, acusou Obama de ter falhado no processo de transição no Iraque. "A pergunta inevitável é se esta decisão foi o resultado de um cálculo político ou simplesmente de uma absoluta incompetência para negociar com o governo iraquiano", atacou Romney.

Atentados. A partir de janeiro, os EUA manterão apenas 150 soldados no Iraque, sob ordens do Departamento de Estado, para a defesa da embaixada e dos três consulados no país. Washington e Bagdá iniciarão uma "relação normal entre duas nações soberanas e uma parceria entre iguais, com base no interesse e no respeito mútuos", segundo Obama. Mas, conforme ele indicou, o Iraque não sairá do principal radar dos EUA.

O quadro será bastante diferente do observado nos quase nove anos de ocupação americana no Iraque, determinado por Washington como meio de derrubar Saddam Hussein, forçar o processo de redemocratização do país e eliminar ameaças aos interesses americanos na região. Uma reunião de autoridades dos dois países deverá ocorrer nas próximas semanas para tratar do cenário do Iraque depois da saída das tropas americanas.

Segundo Dennis McDonough, vice-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, um dos principais elementos a garantir a decisão de ontem dos EUA foi a queda acentuada de ataques de grupos radicais no território iraquiano nos últimos anos.

De fato, em meados de 2007, a média de incidentes violentos ao redor de Bagdá chegava a 60. Desde 2008, é menor do que 10, de acordo com o Brookings Institution.