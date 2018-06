Obama anunciará hoje reforma na NSA e fim de grampo em telefonemas

(Atualizado às 11h12) WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciará nesta sexta-feira, 17, uma grande reforma no programa de espionagem da NSA, a agência nacional de segurança do país, alvo de críticas mundiais desde que foi revelado ao público pelo ex-técnico da CIA Edward Snowden no ano passado.

Em discurso, marcado para as 14h (horário de Brasília), Obama prometerá colocar fim à prática da NSA de recolher "metadados" de telefonemas efeitos nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O objetivo de Obama com a reforma é restaurar a confiança dos americanos em seus serviços de inteligência.

Entre as reformas, o presidente também deve abrir mão dos metadados de telefonemas, uma decisão que deve frustrar o setor de inteligência do governo. Outra mudança deve ser a necessidade de um mandado judicial para vasculhar o material recolhido pela NSA. / REUTERS e AP