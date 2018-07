Obama anunciará na quarta-feira detalhes de retirada do Afeganistão

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai anunciar na quarta-feira, 22, detalhes do plano de retirada de tropas americanas do Afeganistão, disse um alto funcionário da Casa Branca nesta segunda, 20, segundo a Efe.

Entre as informações que Obama divulgará na quarta, de acordo com a AFP, estaria a quantidade de soldados que serão retirados do Afeganistão. Sem dar mais detalhes, a fonte disse apenas que "o discurso sobre o Afeganistão será (feito) na quarta".

O anúncio foi feito depois de o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, afirmar, também nesta segunda-feira, que Obama "ainda está finalizando sua decisão sobre o alcance e o ritmo da retirada".

O plano prevê o começo da saída das tropas em julho. Em dezembro de 2009 o presidente anunciou o envio de 30 mil soldados adicionais ao Afeganistão, elevando o contingente total para cerca de 100 mil.

Obama também prometeu, na ocasião, que a partir de julho "nossos soldados começarão a voltar para casa". Desde então, contudo, a Casa Branca tem evitado divulgar números ou outros detalhes sobre a retirada, como a velocidade da aplicação do plano.

O Congresso dos EUA tem pressionado cada vez mais pelo fim das caras operações militares no Afeganistão, especialmente desde a morte de Osama bin Laden, no começo de maio.