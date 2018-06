Obama anunciará novo chefe do Pentágono na sexta

WASHINGTON - A Casa Branca informou, na tarde desta quinta-feira, 4, que o presidente Barack Obamana anunciará o próximo secretário de Defesa amanhã de manhã. A informação foi dada aos jornalistas pelo porta-voz da presidência, Josh Earnest.

A imprensa americana, citando fontes do governo, afirma que Obama escolherá Ashton Carter, um ex-representante do Pentágono. Ele substituirá Chuck Hagel, que anunciou sua renúncia na semana passada. A indicação, porém, precisa passar pela aprovação do Senado.

Vice do Pentágono até 2013 e com doutorado em física, Carter foi escolhido no momento em que os EUA enfrentam múltiplos desafios na área de segurança, entre os quais a emergência do Estado Islâmico (EI), a crise na Ucrânia e o fortalecimento do Taleban no Afeganistão.