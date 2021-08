Obama aos 60: pés na pista de dança, olhos no futuro

DUKES COUNTY, EUA - No último sábado, 7, Barack Obama celebrou seu 60º aniversário na ilha de Martha’s Vineyard, em sua mansão de US$ 11,75 milhões, com família, amigos de longa data do Havaí e nomes poderosos como John Legend, que cantou Parabéns para você em uma tenda cheia. A festa foi significativamente reduzida em relação aos planos originais, de acordo com o gabinete do ex-presidente, por causa da variante Delta do coronavírus, e ocorreu ao ar livre seguindo o protocolo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Postagens em redes sociais mostraram vilumbres de uma festança. A certa altura, Obama, vestindo calça branca e um colar de contas, dançou no palco sob a tenda para uma apresentação ao vivo do artista Trap Beckham, da Flórida.

Um trecho de vídeo compartilhado no Instagram pelo músico Erykah Badu mostrou um ex-presidente à vontade. Obama tinha o sorriso (e os movimentos) de um pai aposentado desfrutando de um pouco de comoção.

De forma mais ampla, à medida que o 44º presidente dos Estados Unidos entra em sua sétima década, amigos e parentes o descrevem como intimamente contente, politicamente preocupado, mas infalivelmente otimista. Ele está aliviado que o povo americano negou ao presidente Donald Trump um segundo mandato, ainda que preocupado pelo que vê como um ataque aos direitos de voto ocorrendo em nível estadual. Apesar de todas as provações e terrores da pandemia, ele ficou encantado por ter suas filhas em casa - "como forma de compensar o tempo perdido", disse um confidente - e assistiu excessivamente a séries de TV que perdera durante o período em que exerceu o cargo máximo do país (Breaking Bad e Better Call Saul).

Obama está ouvindo os novos Migos, a velha Rihanna e a mais velha ainda Joni Mitchell. Ele leu recentemente os romances de Kazuo Ishiguro e Rumaan Alam. E passou parte da semana de seu aniversário revisando e assinando a lista de bolsistas da Fundação Obama para o próximo ano acadêmico na Universidade de Chicago.

Neste fim de semana, o gramado da orla da propriedade de Obama estava cheio de barracas de festa. Os guardanapos comemorativos foram gravados com “44X60” na cor ouro brilhante.

Barack e Michelle - normalmente residentes discretos da ilha, escondidos em seu próprio beco sem saída arenoso, a cinco quilômetros de árvores frondosas no centro de Edgartown, Massachusetts - estavam se permitindo um pouco de diversão conspícua depois de alguns anos tensos para o país.

“Eles estão em um momento muito bom”, diz a amiga íntima Valerie Jarrett, ex-conselheira sênior da Casa Branca. “Ao longo dos 30 anos que os conheço, acho que nunca os vi tão felizes como agora. Não ter as responsabilidades de um cargo, mas ainda assim ter uma plataforma extraordinariamente importante, é o melhor de todos os mundos. As pessoas ainda se importam muito com o que dizem e fazem.”

Uma pós-presidência é um tipo único de cargo, com mandato limitado apenas pela morte, ocupado em determinado momento por poucos homens, cada um com suas próprias ideias de como exercer um tipo de poder mais abstrato. Após suas presidências, George Washington e Dwight D. Eisenhower foram readmitidos nas forças armadas, embora isso fosse simbólico e de curta duração. Alguns ex-presidentes se juntaram a outros ramos do governo: John Quincy Adams passou 17 anos de sua pós-presidência servindo na Câmara dos Deputados dos EUA, e William Howard Taft caminhou pesadamente do Salão Oval até a cadeira de presidente da Suprema Corte.

Jimmy Carter, que está afastado do cargo há 40 anos, inventou a pós-presidência moderna, segundo a historiadora Nicole Hemmer, como um compromisso sustentado, ambicioso e visível de um cidadão privado com o serviço público.

Obama fez as coisas típicas pós-presidenciais: trabalhando em suas memórias (ele ainda deve a seu editor um segundo volume) e supervisionando sua fundação, que será inaugurada neste outono em um centro presidencial e museu no lado sul de Chicago. Mas Obama também comanda seu feudo na mídia, com sua esposa como parceira, de uma forma que nenhum outro ex-presidente fez. Em fevereiro, Obama lançou um podcast com Bruce Springsteen no Spotify e, com Michelle, anunciou uma nova série de projetos de filmes e séries de sua produtora Higher Ground, que tem parceria com a Netflix. Seus objetivos declarados são ampliar as histórias americanas - Crip Camp traçou o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência e American Factory ganhou um Oscar por sua descrição da vida pós-industrial na pequena cidade de Ohio - e fortalecer os valores americanos na cultura.

A julgar pelo caráter de seu conteúdo, Obama ainda se vê como um contador de histórias, como um guardião da chama da esperança. A fachada de pedra de seu centro presidencial conterá palavras de seu discurso em comemoração ao 50º aniversário da marcha de Selma a Montgomery: "Oh, que tarefa gloriosa nos foi dada, de tentar continuamente melhorar esta nossa grande nação."

“Eu sou o homem do 'sim, nós podemos'”, disse Obama à esposa no verão passado, enquanto eles ruminavam em seu podcast sobre os perigos do cinismo durante o último ano de Trump.

“Eu sou o cara da esperança”, disse ele a Springsteen em um episódio de abril de Renegades, uma série de conversas cafonas, mas sinceras sobre a beleza, a dor e o futuro do experimento americano.

“Ainda não estou pronto para abandonar a possibilidade da América”, disse ele no prefácio de suas memórias presidenciais, escrito no caótico verão de 2020, e assim sua pós-presidência consiste em macro e micro pensamento: dobrar aquele arco moral do universo enquanto faz intervenções deliberadas na terra sólida.

Obama, um pensador de longa data em questões como gerrymandering, fixou-se recentemente em questões mais urgentes, como os esforços para dificultar votos e semear dúvidas sobre as eleições. Em junho, ele falou a 20 mil pessoas para apoiar a Lei do Povo, um projeto de lei de direitos de voto que estava em consideração no Senado, e para divulgar o Comitê Nacional de Redistritamento Democrático, presidido por seu bom amigo Eric Holder, ex-procurador-geral.

“Desde que deixei o cargo, tenho tentado estabelecer uma política de não pesar na confusão do dia a dia em Washington”, disse Obama aos ouvintes. "Mas não podemos esperar até a próxima eleição porque se tivermos os mesmos tipos de travessuras que provocaram o dia 6 de janeiro - se tivermos isso por mais alguns ciclos eleitorais - teremos problemas reais em termos de nossa democracia , a longo prazo."

David Axelrod, um ex-conselheiro sênior de longa data, acha que Obama foi mais ativo em sua pós-presidência do que ele mesmo previa, dada a natureza e o volume das crises nacionais. Michelle sempre esteve ao seu lado, ou trabalhando a mesma questão de outro ângulo. Na corrida para as eleições de meio de mandato em 2018, ela divulgou a participação dos eleitores por meio de When We All Vote, sua iniciativa de participação, enquanto ele fazia campanha para candidatos específicos. Cerca de um ano atrás, Obama transformou seu elogio ao deputado John Lewis em uma crítica à obstrução e um endosso de representação igual para residentes de Porto Rico e DC. Após a insurreição, ele e Michelle emitiram suas próprias condenações contundentes, que terminaram com um refrão muito obamiano.

“O trabalho de reconstruir a América exige que cada um de nós faça sua parte”, escreveu Michelle em um tweet. “Depende de todos nós, como americanos, independentemente do partido, ajudar a restaurar um propósito comum para nossa política”, escreveu Obama em seu artigo.

“Embora seja um apóstolo da esperança, ele não é um apóstolo ingênuo da esperança”, diz Axelrod. “Ele vê os desafios. E isso diz respeito a ele. Então, ele simplesmente não pensa em se aposentar e aproveitar as recompensas de uma vida bem aproveitada. ”

Enquanto fazia pesquisas para seu novo documentário da HBO, Obama: Em Busca de uma União Mais Perfeita, Peter Kunhardt encontrou uma velha entrevista na qual Obama, então um novo presidente, já estava pensando no passado.

“No início de uma entrevista, ele refletiu que era sua pós-presidência que ele mais esperava”, diz Kunhardt. “Eu acho que isso é revelador. Ele se dá muito bem com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, não. Ser liberto da obrigação de todas as negociações interpessoais que enfrentou deve ser um alívio. ”

Um ex-presidente não precisa lutar contra Mitch McConnell, ser bonzinho com a imprensa ou responder a ninguém além de si mesmo. Ele pode ser um podcaster. Ele pode jogar uma partida de golfe sem os críticos protestando. Ele pode se tornar um parceiro estratégico da NBA África, "para promover oportunidades, bem-estar, igualdade e capacitação em todo o continente", de acordo com o anúncio da National Basketball Association em 27 de julho.

O primeiro presidente negro é, naturalmente, o primeiro ex-presidente negro. No ano passado, Obama compartilhou publicamente conversas que teve com amigos negros sobre sua “angústia” com o assassinato de George Floyd. Sua fundação, que administra programas de liderança juvenil em vários continentes, continua o trabalho de My Brother’s Keeper, que Obama lançou em 2014 para preencher as lacunas de oportunidades para meninos e jovens negros.

Gabrielle Harris, presidente nacional do College Democrats of America, estava na terceira série quando Obama foi eleito e ela se lembra dele primeiro como um símbolo. Agora, em sua pós-presidência, ela o vê como um líder mais identificável, cujos esforços anteriores influenciam os atuais.

Os Obama estão “realmente prestando atenção, orientando e sendo mentores para os jovens”, diz Harris, 21 anos. “Acho que muitos jovens veem Barack Obama como um presidente histórico que conheceram e respeitaram tanto. Em sua pós-presidência, pelo menos no âmbito dos jovens políticos, há muita dissecação de sua administração e críticas respeitosas de seu tempo no cargo. Quais são as mudanças do governo Obama para o governo Biden? Devíamos exercer mais pressão sobre o presidente Obama do que sobre o presidente Biden e a vice-presidente Harris?”

O último vice-presidente a seguir seu colega de ingresso no Salão Oval foi George H.W. Bush, há 32 anos, mas Bush não tinha com Ronald Reagan o mesmo tipo de relacionamento que Biden tem com Obama. Eles e suas duas famílias permanecem próximos.

Obama “esteve disponível e engajado em todas as etapas do caminho: campanha, transição, presidência”, disse Anita Dunn, conselheira sênior de Biden. “Ele era alguém com quem sei que o presidente conversu antes de tomar sua decisão sobre o Afeganistão."

Biden passou o último fim de semana em casa, em Rehoboth Beach, Delaware, mas enviou uma mensagem de vídeo de feliz aniversário que foi reproduzida para os participantes da festa de sábado em Martha’s Vineyard.

O maior presente que podemos dar a todos os nossos filhos e netos é uma nação e um mundo dignos de seus sonhos e talentos, disse Biden no vídeo. "Isso é o que você fez e continua a fazer."