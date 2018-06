Obama arrecada US$ 1 milhão em 90 minutos ao apoiar casamento gay, diz site

WASHINGTON - A campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, arrecadou US$ 1 milhão em apenas 90 minutos depois que o líder tornasse público seu apoio ao casamento entre homossexuais, informou nesta quinta, 10, o portal BuzzFeed.

Consultada pela agência Efe, uma porta-voz da campanha Obama 2012 não quis confirmar e nem desmentir a informação. "Não podemos confirmar a soma arrecadada e também não falamos dos valores totais da arrecadação de fundos", ressaltou.

Em todo caso, a arrecadação da campanha de Obama espera arrecadar mais US$ 12 milhões com um exclusivo jantar organizado pelo ator George Clooney com esse objetivo. O evento será realizado em Los Angeles, na Califórnia.

Obama, que deseja se reeleger nas eleições presidenciais de novembro, ainda não foi confirmado oficialmente como o candidato democrata.

As entradas para ao jantar na casa do conhecido ator, situada na área de Studio City, foram vendidas rapidamente. Espera-se que a comunidade homossexual compareça maciçamente ao jantar, já que Clooney defendeu em diversas ocasiões o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo dados do jornal The Washington Post, uma em cada seis pessoas que se ocupam de buscar fundos para Obama são homossexuais assumidos.

Em entrevista à emissora ABC na última quarta, Obama se mostrou a favor do casamento homossexual e, com isso, passou a ser o primeiro presidente dos EUA a apoiar esta questão.