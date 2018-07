Obama arrecada US$ 86 milhões para campanha de 2012 O presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, conseguiu levantar US$ 86 milhões para sua campanha pela reeleição e para o Comitê Nacional Democrata, no segundo trimestre. Com isso, Obama superou o republicano mais bem sucedido em sua busca por dinheiro, Mitt Romney, e provavelmente até todos os candidatos oposicionistas somados.