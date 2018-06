Obama ataca Romney por oposição a resgate a Detroit O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, atacou a oposição do candidato republicano, Mitt Romney, ao resgate feito pelo presidente à indústria automobilística norte-americana em 2009, quando a General Motors e a Chrysler foram salvas da falência por bilhões de dólares do governo norte-americano. Obama acusou Romney de fechar fábricas quando foi governador de Massachusetts, ao contestar a resposta do republicano à primeira pergunta feita no debate presidencial na noite de hoje na Universidade Hofstra, em Nova York.