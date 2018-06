Obama: 'autores de ataque serão encontrados e punidos'

"Sim, nós vamos encontrá-los, e sim, a justiça será feita", declarou o líder norte-americano durante um evento ecumênico realizado na manhã desta quinta-feira em Boston para homenagear as vítimas do incidente que deixou três mortos e 180 feridos.

"Se querem nos intimidar, nos aterrorizar (...), deve estar claro agora que escolheram a cidade errada", completou Obama.

Em meio ao esforço das autoridades norte-americanas para encontrar os culpados pelas bombas, os investigadores conseguiram focalizar o rosto de um homem deixando uma mochila na calçada e depois saindo do local onde explodiu a segunda bomba.

A imagem foi obtida por uma câmera de segurança de uma loja de departamento localizada perto da linha de chegada. A filmagem foi detalhada por um político da cidade dois dias depois do ataque.

Um grande contingente policial cercava a catedral católica da cidade para garantir a segurança do evento. Cidadãos aguardavam, antes mesmo do amanhecer, para conseguir um dos 2.000 assentos disponíveis no local. As ruas no entorno da igreja foram bloqueadas. As informações são da Associated Press.