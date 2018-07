Obama: Autores de ataque serão levados à justiça O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assegurou nesta quarta-feira que seu governo trabalhará em conjunto com o da Líbia para assegurar que os responsáveis pelo ataque de ontem ao consulado norte-americano em Banghazi sejam levados à justiça. A invasão da representação diplomática dos EUA resultou na morte do embaixador norte-americano na Líbia, Chris Stevens, e de mais três diplomatas do país.