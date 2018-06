Obama cancela viagem para Ásia

O anúncio da Casa Branca ocorreu em meio a um impasse no Congresso sobre o orçamento e o teto da dívida norte-americana, que levou a uma paralisação parcial do governo do país desde terça-feira.

"O cancelamento desta viagem é outra consequência dos republicanos da Câmara forçarem uma paralisação do governo", disse em comunicado de imprensa a Casa Branca.

Durante a viagem cancelada, Obama participaria de dois eventos na próxima semana, uma reunião do grupo de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês) na Indonésia dos países e uma reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) em Brunei.

Na quarta-feira, a Casa Branca já havia anunciado que o presidente norte-americano não pararia na Malásia e nas Filipinas durante sua viagem à região. Fonte: Dow Jones Newswires.