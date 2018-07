Obama chama apoio dos EUA a Israel de 'sacrossanto'

Obama fez as declarações nesta quinta-feira durante uma reunião, em Nova York, para angariar fundos visando à sua reeleição. Na ocasião, o presidente abordou as mudanças geopolíticas criadas por levantes populares no mundo árabe.

"Uma de nossas metas de longo prazo na região é ter certeza de que o compromisso sagrado que fazemos com a segurança de Israel não é apenas uma questão de lhes proporcionar a capacidade militar de que necessitam", disse Obama. Os EUA também vão cooperar com Israel "para tentar trazer a paz à região, que pode ser duradoura", afirmou o presidente. "E isso é um desafio", acrescentou.

Durante a explanação de Obama, uma mulher gritou: "Use sua liderança! Nenhuma guerra no Irã". Diante disso, o presidente sorriu e respondeu: "Ninguém anunciou uma guerra, mocinha. Você está se precipitando um pouco". As informações são da Dow Jones.