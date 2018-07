Obama chega a Cartagena para a Cúpula das Américas

CARTAGENA - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou no final da tarde desta sexta-feira à cidade colombiana de Cartagena, onde começará no sábado a VI Cúpula das Américas. Mais tarde, Obama participará de um jantar com os presidentes dos outros países, na histórica fortaleza colonial espanhola da Cartagena.

Veja também:

Vizinhos veem Brasil com papel 'chave' em combate regional ao tráfico

DUAILIBI: Obama diz ser contra descriminalização das drogas

Enfrentando uma dura campanha de reeleição nos EUA, Obama deverá abordar temas de interesse econômico com os presidentes latino-americanos. Mas ele deverá ser pressionado por alguns líderes regionais a discutir a situação de Cuba, que nunca é convidada para a Cúpula das Américas. Os EUA afirmam que Cuba não cumpre com os padrões democráticos e que por isso não pode participar dos encontros.

As informações são da Associated Press