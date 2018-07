Obama chega a Mianmar e promete apoio dos EUA

Em discurso na Universidade de Yangon, Obama ofereceu uma "mão de amizade" e um compromisso duradouro dos EUA, embora também um alerta. Ele disse que o novo governo civil deveria levar adiante a democracia ou vê-la desaparecer junto com o apoio dos EUA. Obama reconheceu muitas deficiências democráticas de Mianmar, mas afirmou que "os Estados Unidos estão com vocês".

Durante a visita, Obama se encontrou separadamente com o presidente reformista Thein Sein e com a líder opositora Aung San Suu Kyi.

A visita a Mianmar foi a principal dentro da viagem de quatro dias do presidente ao Sudeste Asiático. O périplo começou em Bangcoc e vai terminar nesta terça-feira em Phnom Pehn, no Camboja, onde Obama participará de uma cúpula do leste asiático. As informações são da Associated Press.