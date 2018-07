Obama chega à Tanzânia e vai se encontrar com Bush

Ele chegou hoje a Dar es Salaam, a maior cidade costeira do país. Obama vai se reunir com o presidente tanzaniano Jakaya Kikwete, além de discutir com líderes empresariais.

Na terça-feira, o presidente norte-americano participará de um memorial pela vítimas do atentado contra a embaixada norte-americana no país, em 1998, que deixou 11 mortos e 83 feridos. No local, ele vai se reunir com o ex-presidente norte-americano George W. Bush, que também participará da cerimônia em homenagem às vítimas do ataque.

Bush está no país para uma conferência sobre mulheres africanas, organizada pelo Instituto George W. Bush. A primeira-dama Michelle Obama e a ex-primeira-dama Laura Bush também devem participar da conferência na terça-feira, quando discutirão a promoção da educação feminina, saúde e economia. Fonte: Associated Press.