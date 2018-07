Obama chega ao Colorado para reunir-se com famílias

O avião presidencial Air Force One pousou na Base Aérea de Buckley, em Aurora, perto do fim da tarde. A visita do presidente incluirá um encontro com familiares das vítimas e reuniões com autoridades locais para discutir o massacre ocorrido na madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

Esta é a segunda viagem de Obama ao Colorado em menos de um mês. No fim de junho, ele visitou Colorado Springs, onde centenas de residências foram devastadas pelos piores incêndios florestais da história do Estado. Na sexta-feira, Obama suspendeu sua campanha à reeleição em luto pelas 12 pessoas mortas no massacre ocorrido em um cinema lotado durante a estreia do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge". As informações são da Associated Press.