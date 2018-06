Obama chega ao México para visita de dois dias

CIDADE DO MÉXICO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou ao México na tarde desta quinta-feira, 2, para uma visita de dois dias. Um dos principais objetivos do presidente americano é estreitar os laços econômicos com o país vizinho.

O avião presidencial, Air Force One, aterrissou na Cidade do México, onde Obama deve participar de reuniões e de uma coletiva de imprensa com seu homólogo, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

A viagem de Obama também tem como objetivo a relação de segurança entre os dois países. Desde que assumiu a presidência em dezembro, Peña Nieto deu espaço às agências de segurança dos EUA na luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

Além disso, Obama deve buscar apoio do México para aprovar a lei de imigração, que tramita no Congresso americano. Antes de retornar à Casa Branca, na tarde de sábado, Obama visitará a Costa Rita. / AP