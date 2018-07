Obama chega para Cúpula do G20

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou neste domingo, 17, a Los Cabos (México) para participar da cúpula do Grupo dos Vinte (G20, que reúne as economias ricas e as principais emergentes), onde abordará com os líderes europeus a crise na zona do euro e terá reuniões bilaterais com seus colegas mexicano, russo e chinês.

O avião presidencial, o Air Force One, aterrissou em Los Cabos por volta das 21h30 (horário local, 0h30 de segunda-feira em Brasília) procedente de Chicago, onde Obama participou no sábado do casamento da filha de uma de seus principais assessoras, Valerie Jarrett.

Antes de partir para o México, o presidente comemorou em Chicago o Dia dos Pais junto com sua mulher, Michelle, e suas filhas, e também aproveitou para jogar golfe, um de seus hobbies favoritos.