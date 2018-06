Obama comemora libertação de soldado no Afeganistão O presidente dos EUA, Barack Obama, saudou a libertação do único soldado americano detido no Afeganistão, o sargento Bowe Bergdahl. Durante sua aparição neste sábado no Rose Garden, na Casa Branca, Obama afirmou que enquanto Bergdahl esteve preso, "ele nunca foi esquecido". O presidente estava acompanhando dos pais do soldado, Bob e Joni Bergdahl.