Obama condena ataque em Paris e oferece ajuda ao governo francês

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o ataque à redação da revista Charlie Hebdo em Paris, que matou 12 pessoas. "Condeno veementemente o terrível tiroteio", afirma um comunicado divulgado pela Casa Branca nesta quarta-feira.

"A França é o mais antigo aliado da América e tem ficado lado a lado com os Estados Unidos na luta contra terroristas que ameaçam o mundo e nossa segurança comum", destaca Obama. A França e a grande cidade de Paris, onde esse ultrajante ataque ocorreu, oferecem ao mundo um exemplo atemporal que permanecerá muito além da visão odiosa desses assassinos."

O presidente afirma no texto estar em contato com autoridades francesas e que orientou sua administração a oferecer o apoio que for necessário para "ajudar a trazer estes terroristas para a Justiça".

O ataque à redação da revista em Paris ganhou enorme repercussão na imprensa norte-americana nesta quarta-feira. É o destaque principal nos portais do The New York Times e no The Wall Street Journal, além de reportagens ao vivo constantes nas redes de televisão.