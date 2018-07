Obama condena em termos fortes ataque do PKK O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou em termos fortes o "ataque terrorista ultrajante" do grupo extremista PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão, na sigla em curdo) contra soldados na Turquia, que deixou pelo menos 24 militares mortos na manhã desta quarta-feira. Ontem, 8 pessoas foram mortas, incluídas duas crianças, na explosão de uma bomba no leste da Turquia, em outro ataque não assumido por nenhum grupo mas cuja suspeita também recaiu sobre o PKK.