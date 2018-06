Obama condena violência contra manifestantes no Egito o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou firmemente a repressão das forças de segurança do Egito contra os apoiadores do presidente deposto Mohammed Morsi, que deixou pelo menos 343 mortos. Obama afirmou que a declaração de estado de emergência deveria ser encerrada e disse que os EUA cancelaram um exercício militar conjunto que fariam com o Egito no próximo mês.