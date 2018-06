Obama convoca presidentes da América Central

O presidente Barack Obama convocou líderes da América Central à Casa Branca para discutir o crescente número de imigrantes que entram nos EUA de modo ilegal. O início da reunião está marcado para as 13h (de Brasília).

A administração Obama considera criar um programa piloto para considerar como refugiadas as crianças de Honduras que cruzam ilegalmente a fronteira, disseram funcionários do governo. O plano envolveria avaliar os jovens ainda no seu país natal para determinar se eles se qualificam para o status de refugiado. Posteriormente, o projeto pode ser ampliado para abrigar outros países da América Central, como El Salvador e Guatemala.

O presidente da Guatemala, Otto Pérez Molina, disse em Washington não ter ouvido sobre o plano, mas esperar que ele seja anunciado nesta sexta-feira. Ele declarou que Honduras, Guatemala e El Salvador buscam uma abordagem conjunta e querem uma solução de proporções iguais.

Além de Molina, Obama também se reunirá com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, e o presidente de El Salvador, Sánchez Cerén.

O Congresso dos EUA também avalia o pedido de Obama por fundos emergenciais e autoridade adicional para enviar crianças desacompanhadas de volta a seus países de modo mais rápido. No entanto, parece improvável que os republicanos e democratas resolvam as diferenças antes do recesso anual de agosto no Congresso.

Desde outubro, mais de 57 mil menores desacompanhados cruzaram a fronteira para os EUA. A maior parte desse número é de pessoas de Honduras, Guatemala e El Salvador, três países que se tornaram umas das regiões mais violentas do mundo nos últimos anos. Fonte: Associated Press.