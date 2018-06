Obama convoca reunião paralela à da Otan nesta 5ªf

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, convocou os países aliados da Europa para discutir a resposta do Ocidente às provocações da Rússia na Ucrânia e às ações de militantes islâmicos na Síria e no Iraque. A reunião acontecerá na manhã desta quinta-feira no País de Gales, paralelamente à cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha e Itália vão participar do encontro com Obama, para avaliar novas sanções econômicas à Rússia e articular a contribuição europeia aos esforços para conter os militantes do Estado Islâmico.

Na quinta-feira a tarde, Obama também conversa com o rei da Jordânia, Abdullah, cujo país se encontra em meio ao fogo cruzado no Oriente Médio.

O presidente dos EUA chegou ao País de Gales nesta quarta-feira, após visita à Estônia, onde garantiu o apoio da Otan aos países bálticos. Durante a cúpula de dois dias, os aliados da organização planejam chegar a um acordo sobre uma progressiva resposta à Rússia, incluindo uma rápida reação militar, que envolverá posicionar algumas tropas e equipamento nos Bálcãs e em outros lugares do Leste Europeu. Fonte: Associated Press.