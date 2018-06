Obama corteja mulheres; Romney é alvo de paródia O presidente dos EUA e candidato à reeleição, Barack Obama, está intensificando o foco de sua campanha no público feminino, tanto em anúncios recentes como em discursos, de acordo com reportagem da agência Bloomberg. Em um comercial para a televisão, a campanha do democrata mostra uma mulher chamada Jenni, que comenta que "essa é uma época assustadora para as mulheres" e diz que o provável candidato republicano, Mitt Romney, "está tão fora da realidade" para assuntos como aborto e métodos contraceptivos no sistema de saúde. Esse comercial foi veiculado mais de sete mil vezes nas últimas duas semanas.