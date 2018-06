Obama cria fundo para fortalecer combate ao terrorismo Em um discurso no qual defendeu limites à intervenção militar americana no mundo, o presidente Barack Obama anunciou na manhã desta quarta-feira a criação de um fundo de US$ 5 bilhões para fortalecer a capacidade de governos e "parceiros" no Oriente Médio e no norte da África de combater o terrorismo, apresentado por ele como a maior ameaça global a seu país.