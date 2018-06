Obama dá parabéns a vencedor de eleições na Indonésia

Uma transição de poder sem conflitos seria mais um exemplo de democracia em um país com grande maioria muçulmana. O governador de Jacarta, Joko Widodo, venceu as eleições presidenciais da Indonésia, com 53% dos votos. O político, conhecido como Jokowi, é o primeiro candidato em uma eleição direta no país que não tem laços com o antigo ditador Suharto, deposto em 1998.

O oponente de Widodo, o general da reserva Prabowo Subianto, retirou sua candidatura pouco antes da divulgação do resultado alegando que houve fraude massiva nas eleições. Ele afirmou nesta quarta-feira que deve entrar com uma ação na corte suprema do país contra o resultado do pleito. A medida pode prolongar a incerteza política na Indonésia.

Observadores internacionais informaram que não viram irregularidades anormais durante as votações. Fonte: Associated Press.