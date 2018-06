Obama dá sinal verde para mais sanções ao Irã

A medida busca isolar o governo iraniano num momento de crescente tensão em razão dos temores de que o programa nuclear do Irã tenha o objetivo de desenvolver armas nucleares.

Com isso, os Estados Unidos podem aplicar uma nova rodada de sanções com o objetivo de asfixiar o Banco Central do Irã, por meio do qual a maioria das compras do petróleo iraniano é feita.

As sanções entrarão em vigor no fim de junho. Na mesma época, começará o embargo aprovado pela União Europeia às importações de petróleo iraniano.

Obama explicou que tomou "a decisão após analisar as atuais condições econômicas globais, o aumento da produção em alguns países, o nível de capacidade de produção e a existência de reservas estratégicas".

No entanto, ressaltou que manterá "uma vigilância sobre a situação para garantir que o mercado possa continuar comportando uma redução das compras de petróleo do Irã".

As sanções dos EUA não incluem países que continuarem comprando petróleo do Irã, mas reduzirem significativamente o volume das importações, embora essa redução não tenha sido quantificada.

O anúncio de Obama ocorre num momento de subida do preço da gasolina nos Estados Unidos durante um ano eleitoral, o que provocou críticas dos adversários republicanos.