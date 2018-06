Obama dá sinal verde para mais sanções ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou ontem que existe "suficiente oferta de petróleo de outros países, além do Irã, para permitir uma significativa redução do volume comprado desse país" e, por isso, deu sinal verde a novas sanções contra o país persa e nações que comprem o produto de Teerã.

A medida busca isolar o governo iraniano num momento de crescente tensão em razão dos temores de que o programa nuclear do Irã tenha o objetivo de desenvolver armas nucleares.

Com isso, os Estados Unidos podem aplicar uma nova rodada de sanções com o objetivo de asfixiar o Banco Central do Irã, por meio do qual a maioria das compras do petróleo iraniano é feita.

As sanções entrarão em vigor no fim de junho. Na mesma época, começará o embargo aprovado pela União Europeia às importações de petróleo iraniano.

Obama explicou que tomou "a decisão após analisar as atuais condições econômicas globais, o aumento da produção em alguns países, o nível de capacidade de produção e a existência de reservas estratégicas".

No entanto, ressaltou que manterá "uma vigilância sobre a situação para garantir que o mercado possa continuar comportando uma redução das compras de petróleo do Irã".

As sanções dos EUA não incluem países que continuarem comprando petróleo do Irã, mas reduzirem significativamente o volume das importações, embora essa redução não tenha sido quantificada.

O anúncio de Obama ocorre num momento de subida do preço da gasolina nos Estados Unidos durante um ano eleitoral, o que provocou críticas dos adversários republicanos. / AP e REUTERS