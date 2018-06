Obama dança com papai noel na Casa Branca e acende árvore de Natal

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua família comandaram a cerimônia de acendimento da árvore nacional de Natal na noite de quinta-feira, em um ritual anual perto da Casa Branca que contou com apresentações dos cantores Patti LaBelle e Steve Miller.

Obama, acompanhado da mulher, das filhas e da sogra, liderou a contagem regressiva para o acender das luzes da árvore, e fez um agradecimento aos militares norte-americano que vão passar o Natal longe de suas famílias.

"Neste Natal... enquanto ficamos juntos de nossos entes queridos, vamos lembrar as famílias de militares cujos entes queridos estão longe de casa. Eles são nossos heróis, e merecem nossa gratidão e nosso total apoio", disse Obama.

O evento contou também com as presenças do ator Tom Hanks e de sua mulher, a atriz e cantora Rita Wilson./ REUTERS