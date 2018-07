Obama dará primeira entrevista coletiva do ano na Superterça

Veja também:

Numa breve mensagem publicada em sua conta no Twitter, o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, anunciou que o encontro com a imprensa acontecerá "amanhã (terça) pela tarde", sem definir a hora exata.

Esta será a primeira entrevista coletiva do ano de Obama. O último encontro do presidente com a imprensa ocorreu durante a cúpula anual do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec), no Havaí, em 13 de novembro do ano passado. A última entrevista coletiva formal na Casa Branca foi em 6 de outubro de 2011.

O objetivo de Obama é desviar a atenção da Superterça republicana, que será essencial para definir quem enfrentará o atual presidente dos EUA nas eleições de novembro.

Além disso, ocorrerá um dia depois do encontro entre Obama e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que se reunirão nesta segunda-feira para discutir, entre outros temas, a possibilidade de Israel atacar o Irã como forma de barrar o desenvolvimento do programa nuclear do país persa.

Republicanos

A jornada de terça é o momento mais importante do calendário das primárias republicanas. Os eleitores do Alasca, Geórgia, Idaho, Massachusetts, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virgínia irão amanhã às urnas, num dia em que serão escolhidos 419 dos 1.144 delegados necessários para um candidato garantir sua nomeação para as eleições presidenciais.