Obama decide promover ação militar limitada na Síria

Entretanto, como o Congresso norte-americano está em recesso, não está claro quando a questão do ataque à Síria deve ser decidida. Obama disse ainda que está disposto a avançar com a ação contra o regime de Assad mesmo sem autorização do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), mas pediu que outros países que apoiam a ação expressem publicamente seu aval.

Segundo o presidente dos EUA, o ataque com armas químicas nos arredores de Damasco no dia 21 de agosto deixou centenas de crianças mortas e representa uma ameaça global. "Nós não vamos ignorar o que aconteceu em Damasco. Não podemos permitir um mundo no qual um ditador mata centenas de crianças em plena luz do dia e fica impune", afirmou Obama. Fonte: Dow Jones Newswires. (Álvaro Campos)