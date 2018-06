Obama declara 'grande desastre' em Oklahoma

Obama ordenou que ajuda federal complemente os esforços estaduais e locais de reconstrução. Indivíduos e empresários afetados pelo desastre podem se candidatar para receber verbas federais para habitação temporária e reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir as perdas de propriedade sem seguro, além de outros programas.

O presidente prometeu a ajuda federal em uma conversa por telefone, na segunda-feira, com a governadora de Oklahoma, Mary Fallin. A Agência Federal de Emergências enviou uma equipe especial para o centro de operações de emergência de Oklahoma para da assistência e enviar recursos. As informações são da Associated Press.