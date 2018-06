Obama defende 'ativamente' proibição a armas de assalto

Obama declara-se contrário à comercialização desse tipo de armamento há anos, mas não conseguiu fazer avançar um projeto de lei para proibi-lo durante seu primeiro mandato.

Agora, em um momento no qual os EUA tentam se recuperar do massacre da semana passada em uma escola em Connecticut, a senadora Dianne Feinstein anunciou planos de apresentar um projeto de lei no início do próximo ano.

Hoje, o secretário de Imprensa da Casa Branca, Jay Carney, disse que Obama também é a favor de um projeto que feche a "brecha" na lei que permite a comercialização de armas sem a checagem de antecedentes.

De acordo com Carney, Obama tratou desses assuntos por telefone nesta terça-feira com o senador Joe Manchin, um democrata conservador que declarou-se aberto a discutir meios de prevenir chacinas como a da semana passada, na qual um atirador matou 26 pessoas, inclusive 20 crianças de seis e sete anos, antes de suicidar-se. As informações são da Associated Press.