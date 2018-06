Obama define área de segurança na próxima semana

O ex-senador republicano Chuck Hagel, de Nebraska, é apontado como favorito para assumir o cargo de secretário da Defesa. Para o posto na CIA, os nomes apontados são Michael Morell, atual diretor da agência, e John Brennan, assessor de contraterrorismo de Obama.

Funcionários da Casa Branca dizem que o presidente ainda não tomou uma decisão final sobre nenhum dos cargos e que não o fará antes de retornar do Havaí, onde passa férias com a família. Obama retorna a Washington na manhã deste domingo.

No final de dezembro, Obama nomeou o senador John Kerry para assumir como secretário de Estado no lugar de Hillary Clinton, no primeiro passo da reforma do gabinete para o segundo mandato presidencial. A nomeação de Kerry, assim como as dos futuros ocupantes dos postos no Pentágono e CIA, precisa ser aprovada pelo Senado. As informações são da Associated Press.