Obama desafia rival a divulgar mais impostos A campanha do presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem que não fará mais ataques relacionados ao imposto de renda do republicano Mitt Romney se ele divulgar as declarações dos últimos cinco anos. "Se Romney tornar público seus impostos dos últimos cinco anos, me comprometo a não criticá-lo mais", disse Jim Messina, diretor da campanha democrata. Os republicanos rejeitaram a oferta e afirmaram que se trata de uma estratégia para desviara a atenção de temas "realmente importantes".