Obama descarta retorno de tropas americanas ao Iraque

"Estamos preparados para tomar ações militares precisas no Iraque", afirmou. Obama disse ainda que os EUA poderão realizar ataques aéreos contra os insurgentes e que nunca permitirá que o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) tenha um porto seguro dentro do país do Oriente Médio.

O presidente americano afirmou também que o governo iraquiano precisa ser mais "inclusivo" para atender as necessidades de sunitas, xiitas e curdos. Ele acrescentou que os EUA não vão escolher lados entre esses três grupos e que não é função do país escolher o líder iraquiano. Fonte: Dow Jones Newswires.