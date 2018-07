Obama descongela ajuda para palestinos O presidente dos EUA, Barack Obama, autorizou ontem a liberação de uma ajuda de US$ 192 milhões para a Autoridade Palestina. O montante estava congelado pelo Congresso americano desde que os palestinos lançaram a campanha para se tornarem membros plenos das Nações Unidas no ano passado, contrariando os interesses de Washington para a resolução do conflito no Oriente Médio.