Obama designa Jim Yong Kim como candidato a presidir o Banco Mundial

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, indicou nesta sexta-feira, 23, o presidente da universidade Dartmouth College, Jim Yong Kim, como candidato à Presidência do Banco Mundial (BM), por considerá-lo o "mais qualificado" para o cargo.

O BM é uma "das ferramentas mais poderosas para reduzir a pobreza" e após uma busca "cuidadosa e extensiva", "ninguém está mais qualificado" que Kim, disse Obama a partir do Jardim da Casa Branca, onde compareceu acompanhado do secretário do Tesouro, Tim Geithner, e da secretária de Estado, Hillary Clinton, para apresentar as candidaturas à Presidência do BM.