Obama destaca avanços em discurso sobre 11 de setembro

Em pronunciamento semanal veiculado na rádio e na internet, ele fez um apelo para que as pessoas se lembrem das vítimas e seus familiares, bem com homenageiem os primeiros socorristas que arriscaram as suas vidas para ajudar. Obama afirmou que a América voltou mais forte e a Al-Qaeda está no caminho da derrota.

No discurso republicano, o senador John Barrasso, de Wyoming, criticou a gestão atual e disse que a nação não está melhor do que estava quatro anos atrás sob o comando de George W. Bush. As informações são da Associated Press.