Obama destaca plano para turismo em discurso na rádio O presidente dos EUA, Barack Obama, citou seu trabalho para estimular o turismo no país antes de uma semana importante, na qual ele fará seu último discurso do Estado da União, antes das eleições neste ano. Obama usou seu discurso na rádio e na Internet neste sábado para chamar a atenção para as medidas delineadas por ele no parque Walt Disney World, na Flórida, com a finalidade de tornar mais fácil para os turistas viajarem aos EUA.