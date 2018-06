Obama deve ajudar o Iraque, mas descarta envio de tropas O presidente Barack Obama anunciou na manhã desta sexta-feira que estuda maneiras de dar assistência militar ao governo do Iraque na luta contra os insurgentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), mas condicionou a ajuda a mudanças políticas no país que levem à inclusão de sunitas na gestão do primeiro-ministro Nouri al-Maliki, que é xiita.