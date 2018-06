Obama deve detalhar agenda na terça-feira, diz WJS

O discurso abrirá uma janela limitada para que Obama exponha seus objetivos durante o atual mandato. O presidente disse na última quinta-feira aos democratas da Câmara que irá enfatizar a importância da criação de empregos.

Temas complicados, como a ameaça dos cortes automáticos, chamado de abismo fiscal, dominam as discussões em Washington e normalmente são mencionados quando o presidente apresenta sua proposta para o Orçamento. Mas este ano, Obama não deve apresenta sua proposta para Orçamento ao Congresso até meados de março e, portanto, devem ser citados nesse discurso, de acordo com o texto publicado , publicado no site do WSJ na noite da última sexta-feira. Obama deixou claro que imigração, controle de armas e mudança climática estão no topo das prioridades.

Os militares e especialistas em defesa estarão atentos aos sinais de Obama em relação a uma decisão no longo prazo para a presença dos EUA no Afeganistão, uma vez que a missão será concluída no final de 2014. Analistas não esperam que Obama decida remover todas as forças daquele país, mas que a missão fique com um número reduzido de tropas para operações contra terrorismo e treinamento de alto nível das forças de segurança afegãs. As informações são do site do jornal The Wall Street Journal.