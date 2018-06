Obama deve falar sobre imigração em cerimônia nesta 6ª

A cerimônia na Casa Branca dará a cidadania a 25 pessoas durante o feriado de 4 de julho. O grupo inclui 15 membros que continuam a servir o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Além deles, há dois veteranos, um reservista e sete esposas. No total, eles representam 15 países.

A questão da imigração ganhou atenção redobrada após os EUA registrarem um aumento expressivo no número de crianças desacompanhadas da América Central que tentam cruzar a fronteira norte-americana. Pela lei dos EUA, o governo precisa deportar as crianças, mas há uma discussão para reformar a lei e permitir que elas continuem no país.

Obama tem culpado os republicanos da Câmara dos Representantes de atrasar alguma ação sobre a reforma imigratória. No ano passado, o Senado aprovou uma medida que, posteriormente, foi bloqueada pelos líderes da Câmara, que também têm feito pouco para avançar a proposta.

Como resultado do impasse político, nessa semana Obama anunciou que irá fazer o que estiver a seu alcance para ajustar a política imigratória sem esperar o Congresso para agir. Fonte: Associated Press.